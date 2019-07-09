Нигерийский парламент приостановил работу после атаки шиитов

9 июля 2019 21:15 (UTC+04:00)

Сотни членов шиитского "Исламского движения Нигерии" (IMN) во вторник ворвались на территорию Национального собрания страны, парламент Нигерии временно прекратил свою работу, сообщают местные СМИ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Члены IMN выступают за освобождение их лидера Ибрагима Закзаки, который четыре года сидит в тюрьме, и протестуют против его ареста. Закзаки был заключен в тюрьму в 2015 году. В ноябре 2018 года верховный суд штата Кадуна в Нигерии отклонил прошение Закзаки и его жены об освобождении под залог.

По данным газеты Punch, члены IMN отобрали у одного из полицейских пистолет и выстрелили в двоих сотрудников безопасности. Они также уничтожили несколько машин. Против них применили слезоточивый газ.

Все помещения Национального собрания закрыли. Сотрудники и другие аккредитованные лица покинули парламент, а посетителям запретили заходить внутрь.

По обновленной информации газеты Nation, манифестанты ранили четырех полицейских из огнестрельного оружия. Один из них погиб. Очевидец событий отметил, что члены движения напали на сотрудников правоохранительных органов у первых ворот в ассамблею, но у вторых, которые ведут в здание парламента, им оказали сопротивление.

Портал Legit сообщает, что сотрудники безопасности выстрелили в воздух, чтобы разогнать протестующих. Также добавляется, что правоохранительные органы задержали несколько агрессивных демонстрантов. Одного из них, молодого человека в возрасте 20 лет, отвели на допрос.

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