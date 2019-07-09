Минобороны Великобритании сообщило о разработке лазерного и радиочастотного оружия

9 июля 2019 21:26 (UTC+04:00)

Министерство обороны Соединенного Королевства занимается разработкой сверхсовременного лазерного и радиочастотного оружия, которое может "произвести революцию на поле боя". Об этом во вторник сообщила пресс-служба британского оборонного ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В планах Минобороны - создание трех образцов оружия направленной энергии (ОНЭ) для изучения потенциала технологии и ускорения ее внедрения с целью боевого применения.

В ведомстве при этом отметили, что разрабатываемые комплексы "могут питаться от двигателя автомобиля или генератора, что значительно снижает их эксплуатационные расходы и обеспечивает беспрецедентную универсальность на линии фронта".

Ожидается, что новые комплексы пройдут испытания в 2023 году на кораблях военно-морских сил и машинах сухопутных войск, после чего они могут быть задействованы во всех трех видах Вооруженных сил Соединенного Королевства. Как следует из сообщения, Минобороны намерено инвестировать в разработку ОНЭ до £130 млн ($162 млн).

В ведомстве также информировали, что позднее в этом году будет протестирован опытный образец лазерной установки Dragonfire.

Лазерное оружие используется для уничтожения вражеских беспилотных летательных аппаратов и ракет, в то время как радиочастотное оружие предназначено для выведения из строя электронного оборудования противника.

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