Трамп заявил, что Иран ведет себя неконструктивно

9 июля 2019 22:32 (UTC+04:00)

Иранские власти ведут себя на международной арене неконструктивно, им следует быть осторожнее. Такое мнение выразил во вторник президент США Дональд Трамп перед встречей в Белом доме с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Журналисты попросили главу государства прокомментировать решение Тегерана обогащать уран. "Посмотрим, что произойдет с Ираном. Иран сейчас делает много плохого и ему лучше быть очень осторожным", - подчеркнул американский президент.

8 июля МАГАТЭ подтвердило, что Иран превысил уровень обогащения урана в 3,67%, согласованного в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Ранее Иран объявил о том, что начинает обогащать уран выше уровня 3,67%, предусмотренного условиями ядерной сделки.

Как заявил в понедельник агентству ISNA представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, Иран обогатил уран до уровня выше 4,5%. Действия Ирана стали ответом на выход США из ядерной сделки и введение санкций против Тегерана на фоне неспособности европейских государств сгладить экономический урон от действий Вашингтона.

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