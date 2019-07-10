В ООН сообщили об увеличении числа детей, страдающих от ожирения

10 июля 2019 00:42 (UTC+04:00)

Все больше людей всех возрастных групп, включая детей до пяти лет, страдают от проблемы избыточной массы тела. Об этом говорится в представленном во вторник докладе Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) о ходе выполнения Целей устойчивого развития до 2030 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Распространенность проблемы избыточной массы тела ширится во всех возрастных группах, - отмечается в исследовании. - В 2018 году от избыточной массы тела страдали 40 млн детей в возрасте до пяти лет, т.е. 5,9% всех детей в возрасте до пяти лет в мире". Наибольшее число детей до пяти лет с лишним весом (9,8%) зафиксировано в Северной Африке и Западной Азии.

Организация отмечает, что дети, страдающие ожирением, "подвергаются более серьезному риску раннего возникновения связанных с ожирением проблем медицинского и психологического характера". "Избыточная масса тела часто сохраняется у них в подростковом и взрослом возрасте, в итоге приводя к проблемам со здоровьем, с которыми они вынуждены иметь дело всю жизнь", - констатировали в ООН.

Согласно докладу, некачественная пища становится причиной как ожирения, так и другой распространяющейся проблемы - недоедания. "Начиная с 2014 года число голодающих стало расти, и эта тенденция не может не вызывать тревогу", - отмечают авторы исследования.

"В течение последних трех лет процентная доля людей, страдающих от недоедания, практически не менялась, оставаясь на уровне чуть менее 11%", - информировала ООН. Согласно данным исследования, регионом с самой высокой долей голодающих остается Африка к югу от Сахары.

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