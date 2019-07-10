В Париже погиб человек при попытке забраться на здание филармонии

10 июля 2019 01:02 (UTC+04:00)

Человек погиб во французской столице при попытке забраться на здание Парижской филармонии. Об инциденте, произошедшем в ночь на вторник, сообщила газета Le Parisien, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее сведениям, человек сорвался вниз с высоты 40 м. Он скончался на месте, и был обнаружен утром нарядом полиции.

Причины, по которым он решил забраться на 52-метровое здание, неизвестны. Парижская филармония была построена в 2015 году по проекту французского архитектора Жана Нувеля. Она представляет собой облицованное металлом здание в модернистском стиле, напоминающее большой утес.

На крышу, где расположен ресторан, по уступам здания ведет длинная открытая лестница, доступ на которую закрыт в ночное время. C террасы открывается вид на Париж. Следователи не исключают, что погибший пытался добраться до террасы. В Парижской филармонии на этой неделе проходит международный фестиваль рок-музыки Days Off.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский дизайнер из Лондона представила "Висячие сады Вавилона" на Неделе моды в Париже (ФОТО)
Стиль 9 июля 13:03
Метеорологи предсказали 60-дневные волны жары в Париже к середине века
В мире 5 июля 04:15
Власти Парижа планируют убрать туристические автобусы с центральных улиц
Европа 3 июля 00:34
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Другие страны 22 июня 11:24
Презентация новейшего европейского истребителя пройдет на авиасалоне в Ле-Бурже
В мире 16 июня 22:39
В акциях протеста "желтых жилетов" во Франции приняли участие 7 тыс. человек
Европа 15 июня 21:31
Лента новостей
Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
США 01:18
В ООН сообщили об увеличении числа детей, страдающих от ожирения
В мире 00:42
В Виннипеге при утечке газа в отеле пострадали 46 человек
США 00:26
В провинции Хама в результате обстрела террористов погибли три человека
В мире 00:16
"Азеришыг" осуществляет превентивные меры в связи с сильном ветре в южном регионе
Общество 9 июля 23:58
В США медведь сел в машину и разбился
В мире 9 июля 23:35
Боевики обстреляли шесть населенных пунктов в двух сирийских провинциях
В мире 9 июля 23:30
В Иране трое военнослужащих КСИР погибли в результате нападения боевиков
Иран 9 июля 23:01
Премьер Грузии приветствует решение Путина не вводить меры против Тбилиси
Грузия 9 июля 22:52