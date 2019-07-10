Джонсон не исключает приостановки работы парламента во имя Brexit

Лидер гонки за кресло британского премьера, экс-глава МИД Борис Джонсон не исключил возможности приостановки работы парламента ради того, чтобы при необходимости вывести Великобританию из ЕС без соглашения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Имя нового лидера консерваторов и премьера станет известно 23 июля. За пост главы кабинета министров сражаются бывший и нынешний главы МИД Борис Джонсон и Джереми Хант. Новый глава кабмина окажется ровно в той ситуации, которая вынудила уйти Терезу Мэй: парламент отказывается одобрить достигнутые с ЕС договоренности, но при этом настроен категорически против выхода страны из Евросоюза без соглашения, а ЕС отказывается от новых переговоров. При этом 25 июля парламент уходит на каникулы и вернется только 3 сентября, а установленный Евросоюзом крайний срок выхода Великобритании из ЕС – 31 октября.

"Я ничего не исключаю. На данном этапе переговоров Британии было бы очень странно ослаблять собственные позиции", - заявил Джонсон в ходе теледебатов со своим конкурентом, который выступил против идеи приостановки работы парламента.

Между тем депутаты палаты общин парламента с перевесом в один голос одобрили законопроект, косвенно затрудняющий будущему премьеру приостановку работы парламента. Принятый законопроект обязывает правительство каждые две недели отчитываться перед парламентом о мерах, предпринимаемых для восстановления функционирования исполнительной власти Северной Ирландии, где уже более двух лет, прошедших с момента выборов в ассамблею (парламент региона), не удается сформировать правительство.

Оба кандидата подняли руки в ответ на вопрос, кто из них уверен в том, что ему удастся вывести Великобританию из ЕС в срок – к 31 октября. При этом Джонсон отказался сказать, покинет ли он свой пост, если не выполнит обещание, и заявил, что считает маловероятным сценарий, при котором Великобритания выйдет из ЕС без соглашения. В любом случае, отметил он, последствия такого сценария "преувеличены".

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