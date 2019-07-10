Семь детей погибли при взрыве фугаса на востоке Сирии

10 июля 2019 02:15 (UTC+04:00)

Как минимум семь подростков погибли при взрыве мины, установленной террористами в поселке Деблан в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило во вторник агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, инцидент произошел во время сельскохозяйственных работ. О числе раненых, которые были госпитализированы, сведений нет.

22 июня взрыв мины в южных окрестностях города Хасеке привел к ранению двух детей.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), которые хозяйничали на востоке Сирии, оставили после своего ухода множество фугасов в сельской местности. Как указывает SANA, это делалось с целью помешать налаживанию мирной жизни в аграрных районах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В провинции Хама в результате обстрела террористов погибли три человека
В мире 00:16
Боевики обстреляли шесть населенных пунктов в двух сирийских провинциях
В мире 9 июля 23:30
Боевики обстреляли семь населенных пунктов в провинциях Хама и Латакия
Арабские страны 9 июля 00:36
Сирийские беженцы возвращаются на родину из Ливана
В мире 8 июля 06:13
Боевики в Сирии за сутки обстреляли провинции Хама, Латакия и Алеппо
В мире 8 июля 02:03
США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию
США 7 июля 15:20
Лента новостей
Джонсон не исключает приостановки работы парламента во имя Brexit
В мире 02:51
Участники саммита государств Юго-Восточной Европы поддержали интеграцию Балкан в ЕС
В мире 02:44
Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
В мире 01:52
Вашингтон вновь предупредил Анкару о последствиях приобретения С-400
Турция 01:48
Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
США 01:18
В Париже погиб человек при попытке забраться на здание филармонии
В мире 01:02
В ООН сообщили об увеличении числа детей, страдающих от ожирения
В мире 00:42
В Виннипеге при утечке газа в отеле пострадали 46 человек
США 00:26
В провинции Хама в результате обстрела террористов погибли три человека
В мире 00:16