Участники саммита государств Юго-Восточной Европы поддержали интеграцию Балкан в ЕС

10 июля 2019 02:44 (UTC+04:00)

Евроинтеграция и безопасность на Балканах являются главными условиями стабильности региона. Об этом говорится в принятой во вторник итоговой декларации саммита организации Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы (ПСЮВЕ), который прошел в столице Боснии и Герцеговины Сараеве, сообщает телевидение Республики Сербской (РТРС), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В итоговом документе, выработанном участниками в ходе двух дней работы международного форума, отмечается необходимость "полной интеграции региона в Европейский союз", которая, по мнению участников, находится в интересах не только балканских государств, но и ЕС. Кроме того, в декларации отмечается, что "безопасность региона является главным условием стабильности континента".

В работе форума приняли участие лидеры Турции, Черногории, Северной Македонии, Албании, премьеры Сербии и Болгарии, представители Хорватии, Греции, Словении, Румынии и Молдавии. Организаторы форума отказали в возможности участия в саммите представителям непризнанного Косова.

Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы представляет собой международную инициативу, объединившую усилия стран балканского региона, ЕС, России, США, большинства международных и финансовых организаций. Участники организации акта ставят целью достижение стабильности в регионе путем оказания поддержки странам в продвижении мира, демократии, уважения прав человека и экономического развития. Механизм Пакта стабильности был официально запущен в действие на саммите в Сараево 30 июля 1999 года. Россия была среди разработчиков Пакта и является его полноправным членом.

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