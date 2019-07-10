Трамп поздравил Мицотакиса с назначением на пост премьер-министра Греции

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре во вторник вечером договорились работать над углублением двусторонних отношений. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, президент США поздравил Мицотакиса с назначением премьер-министром. "Со своей стороны Мицотакис сказал Трампу, что приоритетом нового греческого правительства является борьба с бюрократией и стимулирование инвестиций. Президент США ответил греческому премьеру, что это были и его цели, когда он вступил в должность. Лидеры согласились с необходимостью продолжать и углублять прекрасные отношения между Грецией и Соединенными Штатами", - приводит АМНА выдержки из заявления пресс-службы премьера.

Мицотакис также пообщался во вторник с вице-президентом США Майклом Пенсом. "Во время телефонного разговора, который длился более 20 минут, были обсуждены существенные вопросы, и обе стороны обязались и далее углублять и так очень хорошие отношения между Грецией и США", - сообщило агентство.

Возглавляемая Мицотакисом правоцентристская партия "Новая демократия" уверенно победила на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах, получив большинство в 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны. Это позволило партии сформировать правительство, не прибегая к образованию коалиций. Во вторник новый кабинет был приведен к присяге, а в среду он проведет свое первое заседание.

Еще при правительстве Алексиса Ципраса Греция и США договорились о начале двустороннего стратегического диалога, первый раунд которого состоялся в Вашингтоне 13-14 декабря 2018 года. В ходе него рассматривались различные двусторонние вопросы, затрагивались темы обороны и безопасности, борьбы с терроризмом, развития экономики и торговли, инвестиций и энергетики. Кроме того, Греция в 2018 году предложила Пентагону разместить на постоянной основе военные базы близ греческих городов Волос, Лариса и Александруполис. США уже располагают военной базой в порту Суда в одноименном заливе на острове Крит.

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