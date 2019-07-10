В Папуа-Новой Гвинее не менее 16 человек погибли в ходе столкновений

10 июля 2019 05:34 (UTC+04:00)

По меньшей мере 16 человек, среди которых женщины и дети, погибли в ходе межплеменных столкновений в Папуа-Новой Гвинее, сообщает издание ABC, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам губернатора провинции Хела Филипа Ундиалу, столкновения произошли в понедельник в одном из поселений. Мотив убийств пока не установлен. Губернатор выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей.

Как отмечает издание, межплеменные столкновения - нередкое явление в регионе Хайлендс.

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