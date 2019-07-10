Более 60 тыс. человек оказались в зоне наводнения в Индии

10 июля 2019 06:37 (UTC+04:00)

По меньшей мере 63 тыс. человек оказались в районах, охваченных наводнением в северо-восточном индийском штате Ассам. Как сообщает в среду телеканал NDTV, в зоне затопления уже оказались 143 деревни и число затопленных населенных пунктов постоянно растет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По этой информации, наводнение вызвано мощными линями, которые продолжаются с минувшего воскресенья. Уровень воды в самой крупной реке этой части страны Брахмапутре резко вырос. Стихийное бедствие уже затронуло 8 из 27 округов штата. Власти открывают лагеря временного размещения беженцев.

Проливные дожди и наводнение повредили ряд мостов и дорог в Ассаме. Синоптики предупреждают, что ливни могут продолжаться еще не менее пяти дней.

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