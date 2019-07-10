Колумбийские власти снова решили арестовать экс-повстанца Сантрича

Верховный суд Колумбии выдал во вторник ордер за арест бывшего лидера повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) Хесуса Сантрича, который в конце мая был отпущен на свободу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Сантрич был задержан в середине мая сразу после выхода из тюрьмы, где он находился по подозрению в причастности к перевозке кокаина. Однако тогда верховный суд посчитал невозможным привлекать его к ответственности, так как он стал конгрессменом и получил парламентский иммунитет.

Непосредственной причиной для выдачи нового ордера стало то, что Сантрич не явился для дачи показаний, несмотря на полученные от судебных властей предписания, сообщил сам верховный суд.

При этом президент Колумбии Иван Дуке заявил после решения суда, что просит помощи международного сообщества в поимке Сантрича. "Орден на задержание, выданный верховным судом, включает запрос в Интерпол о задействовании "красного уведомления" (международного ордера на арест). И мы призываем задержать его и передать властям, если он будет обнаружен в какой-либо стране", - заявил Дуке в своем видеообращении.

Бывший повстанец из РВСК, а затем один из руководителей их политической партии и почти член палаты представителей парламента (должен был стать им 20 июля 2018 года) был задержан первый раз в апреле 2018 года по подозрению в организации поставок десяти тонн кокаина в США. Обвинения Сантричу были предъявлены за действия, совершенные уже после подписания мирных соглашений с властями страны - с июня 2017 по апрель 2018 года. За это время, считает прокуратура, Сантричу удалось договориться о переброске в США десяти тонн кокаина общей всего за 15 миллионов долларов. При этом стоимость такой партии уже в Нью-Йорке составляет порядка 320 миллионов долларов.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" - общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения. В 2017 году на основе РВСК была официально создана политическая партия "Общая революционная альтернативная сила".

До 2013 года Сантрич был официальным представителем РВСК, а затем активно участвовал в переговорах с властями.

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