Умер актер из фильма "Люди в черном" Рип Торн

10 июля 2019 08:35 (UTC+04:00)

Американский актер Рип Торн, снявшийся в десятках популярных художественных фильмов, умер на 89 году. Об этом в среду сообщил новостной портал Newsbell, ссылаясь на заявление родственников киноактера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Торн родился в феврале 1931 года в штате Техас. Его кинодебют состоялся в 1956 году, когда он снялся в небольшой роли в фильме всемирно известного режиссера Элиа Казана "Куколка".

За свою карьеру Торн сыграл в более сотни художественных фильмов. Наибольшую популярность ему принесла роль агента Z в картине "Люди в черном", которая вышла в прокат в 2002 году.

В последние годы Торн выступил и продюсером нескольких кинолент.

Рип Торн умер в округе Личфилд, штат Коннектикут. О причине его смерти не сообщается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Юбилей Артиста! Сафа Мирзагасанов: Я чувствую себя готовым к приключениям и авантюрам (ФОТО)
Интервью 27 июня 13:11
Умер актер Франсуа Перро
Европа 22 января 01:58
Русдрама имени Самеда Вургуна - 98 знаков качества (ФОТО)
Культура 20 декабря 2018 13:09
Жизнь прошла, день прошел…- памяти Гасана Мамедова (ФОТО)
Культура 14 декабря 2018 13:16
Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к соглашению
Звёздный мир 1 декабря 2018 09:17
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых телеактеров (ФОТО)
Звёздный мир 25 октября 2018 10:05
Лента новостей
Сеул нацелен на развитие сотрудничества с Туркменистаном - президент
Туркменистан 09:05
Новый международный аэропорт Пекина заработает в сентябре
В мире 08:18
Оборот по платежным картам в Азербайджане продолжает расти
Финансы 08:00
Добычу нефти на Аяшском месторождении в Сахалинской области планируют начать до 2026 года
В мире 07:56
Морякам на Дальнем Востоке выплатили $500 тысяч долгов по зарплате
В мире 07:54
Колумбийские власти снова решили арестовать экс-повстанца Сантрича
В мире 07:22
Жительница Бурятии простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ
В мире 06:44
Более 60 тыс. человек оказались в зоне наводнения в Индии
В мире 06:37
Сотрудники ФСБ обыскивают кабинет первого вице-премьера Якутии
В мире 06:09