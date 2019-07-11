Пять иранских катеров пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе

11 июля 2019 04:29 (UTC+04:00)

Пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, танкер покидал Персидский залив, когда к нему приблизились пять катеров. Экипажу судна было приказано сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Танкер, по данным CNN, сопровождался фрегатом Королевского военно-морского флота Великобритании "Монтроуз". Его экипаж настоял на том, чтобы предполагаемые иранские военнослужащие немедленно развернулись и пропустили судно, что они и сделали.

Телеканал подчеркивает, что у США якобы имеется видеозапись инцидента, произведенная с борта самолета, находившегося в воздухе над проливом.

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