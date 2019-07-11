Ракета-носитель Vega со спутником ОАЭ на борту стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель Vega, на борту которой находится спутник-наблюдатель ОАЭ Falcon Eye, стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщила в Twitter французская компания Arianespace, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Старт состоялся в 22.53 10 июля по местному времени. Изначально запуск спутника был намечен на 6 июля, однако его пришлось отложить на 8 июля из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с ветрами на большой высоте над Гвианским космическим центром. Непогода привела к тому, что и второй запуск был отменен.

Спутник станет десятым по счету для ОАЭ на орбите Земли. К 2020 году страна планируют увеличить их число до 12.

Данные, которые аппарат будет передавать, используют для составления карт, сельскохозяйственного мониторинга, городского планирования и мониторинга изменений в окружающей среде, помощи в планировании реагирования на стихийные бедствия и мониторинга границ и побережья ОАЭ.

ОАЭ вкладывают крупные средства в развитие космической программы, которая также включает планируемый запуск первого эмиратского космонавта на борту российского космического корабля "Союз" и запуск зонда к Марсу в 2020 году.

Гвианский космический центр - европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15%-е преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40%-е — при запусках с космодрома Байконур.

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