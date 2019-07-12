Президент Бразилии может назначить сына послом в США

12 июля 2019 03:43 (UTC+04:00)

Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможности назначения своего сына Эдуарду Болсонару в качестве посла в Вашингтоне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, политик заявил в четверг журналистам.

"Этот вопрос рассматривается, я не исключаю этого", - сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос журналиста. "Он дружит с детьми [президента США Дональда] Трампа, владеет английским и испанским, имеет опыт жизни за рубежом. На мой взгляд, он вполне подходит для этого и прекрасно справился бы [с работой] в Вашингтоне."

Эдуарду Болсонару, третий сын бразильского лидера, в настоящее время занимает пост главы комитета по международным делам и национальной обороне палаты депутатов (нижней палаты) Национального конгресса (двухпалатного парламента) Бразилии. На просьбу прокомментировать слова отца, молодой политик, которому 10 июля исполнилось 35 лет, заявил в интервью телеканалу GloboNews о готовности выполнить любую миссию, которую возложит на него президент. Вместе с тем, по его словам, он пока не получал официального предложения от главы исполнительной власти, а также не обсуждал такую возможность с министром иностранных дел Эрнесту Араужу.

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