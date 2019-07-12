Google признал, что прослушивает команды пользователей голосовому помощнику

12 июля 2019 09:00 (UTC+04:00)

Google признал, что его специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику в устройствах компании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в заявлении, Google делится отрывками переговоров между пользователями и сервисом Google Assistant с экспертами по всему миру. "Это критическая часть процесса создания звуковой технологии, необходимая для создания продуктов, подобных Google Assistant", - отмечает звуковой гигант.

Поводом для специального заявления стала утечка конфиденциальных звуковых данных, которую допустил один из специалистов, привлеченных к исследованиям. В связи с этим компания обещает провести расследование и принять необходимые меры.

Google отмечает, что доля аудиозаписей, предназначенных для анализа, не превышает 0,2% от всего массива команд, отдаваемых Google Assistant. Кроме того, экспертам запрещено расшифровывать разговоры, слышащиеся на фоне команд, и другие посторонние звуки.

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