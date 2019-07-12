США считают проблемой получение Турцией С-400

Американское правительство считает проблемой решение Турции приобрести российскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 несмотря на уговоры и угрозы со стороны США. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель администрации США высокого ранга, комментируя состоявшуюся ранее в тот же день доставку первых элементов ЗРС С-400 из России на авиабазу Мюртед в Анкаре, передает Trend.

"Мы находимся в курсе сообщений о том, что Турция приняла поставку С-400. Как [американский] президент [Дональд Трамп] заявил на саммите Группы двадцати [в Осаке] в преддверии встречи с [турецким лидером Тайипом] Эрдоганом, "это проблема, в этом нет сомнений", - отметил упомянутый представитель исполнительной ветви власти США. Он не стал более развернуто высказываться на данную тему.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд. Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России зенитные системы подобного класса. С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

США предпринимают попытки не допустить покупки Турцией С-400. Вашингтон множество раз предупреждал Анкару, что, в случае приобретения этих систем вооружений, США могут ввести в отношении Турции различные санкции. Кроме того, речь шла о возможном отказе от продажи Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина пятого поколения, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.