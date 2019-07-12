В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

12 июля 2019 23:19 (UTC+04:00)

Житель Якутии открыл огонь по полицейской машине после того, как к нему приехал наряд из-за семейной ссоры, сообщил СУ СК России по региону, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, 12 июля местная жительница сообщила в дежурную часть по Среднеколымскому району о скандале с мужем.

Когда наряд прибыл к дому, супруг выстрелил по патрульной машине из карабина "Тигр".

"От полученных ранений сотрудник Росгвардии погиб на месте, помощник оперативного дежурного получил ранения, и в настоящее время ему оказывается оперативная медицинская помощь в больнице", — говорится в сообщении.

По факту ЧП проводится процессуальная проверка.

Нападавший покончил с собой.

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