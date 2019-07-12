Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), при помощи которых боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ночь на 12 июля с территории Идлибской зоны деэскалации боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов. Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы уничтожены три БПЛА. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - сказал он.

Генерал добавил, что в течение суток боевики также совершили обстрелы населенных пунктов Кинсибба провинции Латакия, Сабикия и города Алеппо одноименной провинции.

По словам Бакина, продолжается возвращение беженцев в места, где те проживали до начала боевых действий. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечивают работу 10 пунктов пропуска. Всего, по последним данным, с территории иностранных государств на территорию Сирии с учетом лиц, перемещенных внутри страны, в места постоянного проживания вернулись 407 785 человек.

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - добавил он.

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