Полиция задержала 37 человек во время разгона акции мигрантов у Пантеона в Париже

Общее число задержанных в результате разгона несанкционированной акции мигрантов в Пантеоне во французской столице и на прилегающих к нему улицах составило 37 человек. Об этом сообщила в пятницу парижская префектура полиции в своем "Твиттере", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После процедуры установления личности были задержаны 37 человек", - гласит короткое сообщение.

Организаторы акции, общество La Chapelle Debout! ("Вставай, Ла Шапель!") в свою очередь опубликовали несколько коротких заявлений в соцсетях, обвинив полицию в применении газа и чрезмерного насилия при разгоне демонстрации. В своем Facebook они разместили фотографии лежащих на земле и лавках людей, заявив, что около 50 человек пострадали в результате действий стражей порядка. Также, по их данным, было задержано лишь 14 участников акции.

В свою очередь премьер-министр Франции Эдуар Филипп отреагировал на произошедшее в своем Twitter, напомнив о том, что "Франция - это правовое государство", а также о необходимости уважать ее законы, регулирующие пребывание на территории страны. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер не стал делать публичных заявлений по этой теме. При этом оппозиционные политики правого толка выступили с призывами депортировать нелегалов из Франции.

В пятницу газета Le Parisien сообщила о примерно 400 бездомных, преимущественно выходцах из Африки, которые устроили акцию протеста в Пантеоне - исторической усыпальнице, где покоится прах выдающихся деятелей Франции с конца XVIII века. В организации "Вставай, Ла Шапель!", которая именует своих сторонников "черными жилетами", утверждали, что в здании находились более 600 человек. В своем коммюнике они возложили ответственность на действующие власти за проблему ухудшения условий проживания людей, которые ищут убежища во Франции и призвали обеспечить неегалов жилищем и выдать им необходимые документы.

В мае организация "Вставай, Ла Шапель!" провела аналогичную акцию в парижском аэропорту Руасси - Шарль де Голль. Тогда их гнев был обращен на авиакомпанию Air France и руководство парижского оператора аэропортов "Аэропор де Пари", которых обвинили в пособничестве политике государства по высылке мигрантов в их родные страны.

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