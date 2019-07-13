Конгрессмены призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400

Группа сенаторов США в пятницу призвала президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и исключить республику из программы истребителей пятого поколения F-35, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы призываем президента Трампа полностью ввести санкции, как того требует закон "О противодействии противникам Америки через санкции". Кроме того, наряду с тем, что поставка (Турции) F-35 приостановлена на неопределенное время, мы призываем министерство обороны прекратить участие Турции в программе F-35", - говорится в обращении сенаторов.

Подписи под документом поставили глава комитета по вооруженным силам республиканец Джим Инхоф, старший демократ комитета Джек Рид, глава комитета по международным делам республиканец Джим Риш и старший демократ этого комитета Боб Менендес.

Сенаторы назвали покупку Турцией С-400 "тревожным сигналом сближения с путинской Россией и угрозой для программы F-35".

"Турция является важным партнером по НАТО, и мы надеемся, что стратегические отношения между США и Турцией переживут это охлаждение. Но устойчивое улучшение нашего сотрудничества будет невозможно до тех пор, пока президент (Тайип) Эрдоган остается зацикленным на углублении связей с (президентом РФ) Владимиром Путиным в ущерб экономическому процветанию Турции и безопасности союзников по НАТО", - отмечают сенаторы.

Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.

Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

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