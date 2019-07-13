В Сомали в результате атаки на отель погибли не менее десяти человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва и вооруженного нападения в отеле сомалийского города Кисмайо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя местных властей Абди Ахмеда (Abdi Ahmed), передает Trend со ссылокой на РИА Новости.

Ранее сомалийское издание Garowe Online сообщило, что в отеле в городе Кисмайо произошел взрыв, за которым последовало вооруженное нападение.

Отмечалось, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" заявила об ответственности за атаку.

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