Первый замгоссекретаря США встретится с замглавы МИД РФ

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан встретится в Женеве с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым в рамках полноформатных консультаций по стратегической стабильности между РФ и США, которые состоятся 17-18 июля. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Госдепартамента США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первый заместитель госсекретаря отправится в Швейцарию и Бельгию с 16 по 18 июля, - говорится в документе. - В Женеве, в Швейцарии, первый заместитель госсекретаря будет руководить участием делегации США в диалоге по стратегической стабильности между США и Россией с заместителем министра иностранных дел России [Сергеем] Рябковым, который станет продолжением дискуссий госсекретаря США Майкла Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые состоялись во время их встречи в Сочи в России 14 мая ".

Уровень американской делегации на переговорах в Женеве, которую ранее должна была возглавить заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, будет таким образом повышен. "Андреа Томпсон будет сопровождать первого заместителя госсекретаря", - отмечает пресс-служба.

После этого, 18 июля, Салливан отправится в Брюссель, чтобы проинформировать об итогах переговоров союзников США по НАТО.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новый раунд переговоров между Россией и США по стратегической стабильности на уровне замглавы МИД Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря Андреа Томпсон состоится 17-18 июля в Женеве. Предыдущая встреча в формате Рябков - Томпсон прошла 12 июня в Праге.

Как заявил Рябков, он рассчитывает, что на встрече в Женеве удастся запустить структурированный процесс диалога по контролю над вооружениями, в том числе по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

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