Все задержанные члены экипажа танкера Grace 1 освобождены

Все четверо арестованных членов экипажа супертанкера Grace 1, который был остановлен в Гибралтарском проливе, отпущены под залог без предъявления им обвинений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальной странице полиции Гибралтара в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг правоохранительные органы этой заморской британской территории задержали капитана танкера Grace 1 и старшего помощника, с корабля также были изъяты документы и электронные устройства. В пятницу были задержаны еще двое членов экипажа, они являются гражданами Индии.

"Все четверо членов экипажа Grace 1, арестованные королевской полицией Гибралтара, освобождены под залог без предъявления обвинений", - отмечается в сообщении правоохранительных органов. В полиции добавили, что расследование продолжается, в связи с чем танкер все еще находится под арестом.

Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, шедший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял иранскую сырую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. По словам представителя Гибралтара, на борту находились 28 членов экипажа - граждане Индии, Пакистана и Украины. Как заявил исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал акцию с задержанием танкера Гибралтаром возмутительной и не вписывающейся в требования внутреннего законодательства Евросоюза.

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