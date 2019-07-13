"Ювентус" заплатит за трансфер футболиста "Аякса" де Лигта €82 млн

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" договорился о переходе защитника голландского "Аякса" Маттейса де Лигта за €82 млн. Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист телеканала beIN Sports Танкерди Палмери, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, заработная плата 19-летнего защитника составит €12 млн. Еще €3 млн он сможет получить в виде бонусов. Мино Райола, который является агентом футболиста, заработает на данном трансфере €12 млн.

Таким образом, де Лигт станет вторым самым дорогим защитником в истории. Лидером остается голландец Вирджил ван Дейк, перешедший из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за €84,5 млн в январе 2018 года.

В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 встреч за "Аякс", в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Защитник является воспитанником клуба. В общей сложности за основную команду "Аякса" он отыграл 117 матчей, забил 13 мячей и отдал семь результативных передач. В составе клуба де Лигт стал чемпионом Нидерландов (2018/19) и обладателем Кубка Нидерландов (2018/19).

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