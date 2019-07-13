Канадская журналистка погибла в результате теракта в Сомали

13 июля 2019 04:43 (UTC+04:00)

Канадская журналистка Нодан Налаех погибла в результате теракта, совершенного в пятницу боевиками группировки "Аш-Шабаб" в отеле сомалийского города Кисмайо. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылокй на ТАСС.

По его данным, 43-летняя журналистка, которая вела собственный интернет-канал для сомалийской общины Канады, была убита вместе со своим мужем. Его гражданство и род деятельности не уточняются. Погибшая также сотрудничала с одним из телеканалов Торонто, где проживала последние годы.

Ранее сообщалось, что не менее десяти человек погибли, несколько десятков получили ранения в результате теракта в Кисмайо. По информации местных правоохранительных органов, среди погибших - представители региональных властей, старейшины местных племен и два журналиста. Власти предупреждают, что число жертв может возрасти.

В пятницу возле гостиницы в центре Кисмайо взорвался автомобиль, которым управлял террорист-смертник. После этого группа боевиков ворвалась в здание и вступила в бой с сотрудниками сил безопасности. В тот момент, когда произошел теракт, в отеле проходило совещание старейшин и парламентариев.

Об ответственности за нападение заявила исламистская группировка "Аш-Шабаб". Она была образована в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из Сомали миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку правительству.

С 2008 года боевики регулярно совершают террористические атаки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Пакистане неизвестный устроил стрельбу в аэропорту, есть погибшие
Другие страны 3 июля 10:38
Жертвами взрыва в Кабуле стали не менее 34 человек
Другие страны 1 июля 10:27
В Ираке предотвратили крупный теракт
Другие страны 6 июня 04:43
В России ликвидировали двух боевиков, планировавших теракт
Россия 22 мая 06:32
Новозеландская полиция предъявит новые обвинения стрелку из Крайстчерча
В мире 21 мая 09:27
В Таджикистане назвали организаторов беспорядков в колонии
Центральная Азия 20 мая 10:28
Лента новостей
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
В мире 06:00
28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком
В мире 05:47
Сборная Бразилии обыграла команду Ирана в матче финального турнира волейбольной Лиги наций
В мире 05:35
Мать наркобарона Коротышки попросила Трампа пустить ее в тюрьму к сыну
В мире 05:23
Прокуратура Нью-Йорка прекращает расследование в отношении Trump Organization
США 04:41
Рассекречены документы об освобождении Вильнюса
Россия 04:15
"Ювентус" заплатит за трансфер футболиста "Аякса" де Лигта €82 млн
В мире 04:06
Все задержанные члены экипажа танкера Grace 1 освобождены
В мире 03:56
Первый замгоссекретаря США встретится с замглавы МИД РФ
В мире 03:23