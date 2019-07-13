28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком

Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю сообщило, что в лагере выявлены нарушения санитарных правил к приготовлению и хранению продуктов, дезинфекционному режиму, содержанию помещений пищеблока.

Как сообщалось, накануне в инфекционную больницу с симптомами отравления доставлены 15 детей, отдыхавшие в лагере "Юнга" в пригороде Владивостока.

На этой неделе это уже вторая вспышка кишечной инфекции в детском лагере в Приморье. Ранее из лагеря "Юный рыбак" в поселке Преображение были госпитализированы 67 детей, все они уже выписаны из больницы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.