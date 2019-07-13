Перестановки в NASA вызваны медленным темпом реализации лунной программы США

13 июля 2019 06:23 (UTC+04:00)

Кадровые перестановки в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обусловлены недовольством в администрации США отсутствием быстрого прогресса в реализации проекта "Артемида", предусматривающего высадку астронавтов на Луне к 2024 году. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она изложила содержание внутриведомственного циркуляра, в котором в среду директор NASA Джеймс Брайденстайн информировал подчиненных о назначении бывшего астронавта Кеннета Боуэрсокса заместителем администратора космического ведомства по пилотируемым программам вместо Уильяма Герстенмайера.

В свою очередь Герстенмайеру, работающему в управлении 42 года, поручено исполнять обязанности помощника заместителя администратора Джеймса Морхарда. Перестановки осуществлены через несколько часов после того, как Герстенмайер отвечал на вопросы на слушаниях в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям Конгресса США.

Директор NASA в пятницу заявил телекомпании, что это было "только его единоличное" решение отстранить Герстенмайера от реализации лунной программы. При этом Брайденстайн в интервью телеканалу Fox News в четверг высоко отозвался о профессиональных качествах своего подчиненного, но дал понять, что ввиду его возраста кадровые перестановки неизбежны. CNN приводит сведения печати о том, что в Белом доме нарастает разочарование отсутствием подвижек в лунной программе и недовольство директором NASA. Между Брайденстайноми и Герстенмайером якобы возникла напряженность.

NASA ранее объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется "Артемида". Президент США Дональд Трамп принял решение выделить в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс.

Директор NASA в интервью CNN в июне оценил в $20-30 млрд дополнительные расходы на реализацию проекта "Артемида".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ученые США составили детальную карту Луны
США 4 июля 09:33
NASA провело испытание системы аварийного прекращения полета корабля Orion
Другие страны 2 июля 15:52
НАСА испытает систему эвакуации пилотируемого корабля Orion
В мире 2 июля 01:31
SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками и атомными часами
Другие страны 25 июня 10:52
NASA подтвердило обнаружение высокого содержания метана в атмосфере Марса
В мире 24 июня 03:41
В NASA заканчивают сборку нового марсохода
Другие страны 21 июня 13:21
Лента новостей
Голевая передача Руни спасла "Ди Си Юнайтед" от поражения
В мире 07:34
В России паводок подтопил 80 придомовых территорий
В мире 07:20
Девять станций Сокольнической линии московского метро закрыли до 20 июля
Россия 07:17
Конгрессмен: Мюллер согласился принять участие в новых слушаниях 24 июля
В мире 06:26
Посол: Французские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном
Экономика 06:21
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
В мире 06:00
28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком
В мире 05:47
Сборная Бразилии обыграла команду Ирана в матче финального турнира волейбольной Лиги наций
В мире 05:35
Мать наркобарона Коротышки попросила Трампа пустить ее в тюрьму к сыну
В мире 05:23