Перестановки в NASA вызваны медленным темпом реализации лунной программы США

Кадровые перестановки в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обусловлены недовольством в администрации США отсутствием быстрого прогресса в реализации проекта "Артемида", предусматривающего высадку астронавтов на Луне к 2024 году. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она изложила содержание внутриведомственного циркуляра, в котором в среду директор NASA Джеймс Брайденстайн информировал подчиненных о назначении бывшего астронавта Кеннета Боуэрсокса заместителем администратора космического ведомства по пилотируемым программам вместо Уильяма Герстенмайера.

В свою очередь Герстенмайеру, работающему в управлении 42 года, поручено исполнять обязанности помощника заместителя администратора Джеймса Морхарда. Перестановки осуществлены через несколько часов после того, как Герстенмайер отвечал на вопросы на слушаниях в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям Конгресса США.

Директор NASA в пятницу заявил телекомпании, что это было "только его единоличное" решение отстранить Герстенмайера от реализации лунной программы. При этом Брайденстайн в интервью телеканалу Fox News в четверг высоко отозвался о профессиональных качествах своего подчиненного, но дал понять, что ввиду его возраста кадровые перестановки неизбежны. CNN приводит сведения печати о том, что в Белом доме нарастает разочарование отсутствием подвижек в лунной программе и недовольство директором NASA. Между Брайденстайноми и Герстенмайером якобы возникла напряженность.

NASA ранее объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется "Артемида". Президент США Дональд Трамп принял решение выделить в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс.

Директор NASA в интервью CNN в июне оценил в $20-30 млрд дополнительные расходы на реализацию проекта "Артемида".

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