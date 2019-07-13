Конгрессмен: Мюллер согласился принять участие в новых слушаниях 24 июля

13 июля 2019 06:26 (UTC+04:00)

Бывший спецпрокурор по "российскому вмешательству" Роберт Мюллер согласился участвовать в слушаниях 24 июля в юридическом комитете и комитете по разведке в палате представителей США, сообщил в Twitter глава юридического комитета демократ Джерри Надлер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы достигли соглашения со спецпрокурором Мюллером о перенесении публичных слушаний на 24 июля, после чего господин Мюллер согласился участвовать в более длительных слушаниях", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мюллер выступит на слушаниях в конгрессе США 17 июля. Однако Politico сообщило в пятницу, что слушания перенесены по неизвестной причине на 24 июля. В то же время, по данным агентства Рейтер, палата представителей все еще ждала Мюллера 17 июля.

Это будет первое публичное выступление Мюллера с момента назначения спецпрокурором, не считая краткого заявления для прессы.

Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США, которые Москва отрицает. В апреле он завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве России в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между президентом Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

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