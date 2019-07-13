В России паводок подтопил 80 придомовых территорий

13 июля 2019 07:20 (UTC+04:00)

Паводок подтопил 80 придомовых территорий в поселке Хондергей в Дзун-Хемчикском районе на западе Тувы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В поселке Хондергей в Дзун-Хемчикском районе подтоплены 80 придомовых территорий. К месту направлены 37 человек и четыре единицы техники", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что до понедельника в регионе идут сильные дожди, в связи с чем прогнозируется подъем уровня воды в реках Тувы. Возможно превышение критических отметок.

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