Сеул потребовал от Токио снятия торговых ограничений

13 июля 2019 08:07 (UTC+04:00)

Южная Корея на прошедших в пятницу в японской столице переговорах потребовала от Японии отменить введенные ею ранее экспортные ограничения на материалы стратегического назначения. Об этом в субботу перед отлетом из Токио заявил японским журналистам один из членов южнокорейской делегации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы выразили глубочайшее сожаление [в связи с ограничениями] и потребовали их снять", - цитирует его агентство Kyodo. Какие-либо другие подробности прошедших переговоров на данный момент не приводятся.

1 июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за их принуждение к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.

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