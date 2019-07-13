Космическая лаборатория "Тяньгун-2" покинет орбиту и сгорит в атмосфере 19 июля

13 июля 2019 08:42 (UTC+04:00)

Китайская космическая лаборатория "Тяньгун-2" 19 июля покинет орбиту и сгорит в земной атмосфере. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Программы пилотируемых полетов КНР, отдельные фрагменты космического аппарата упадут в южной части Тихого океана.

"Тяньгун-2" весом 8,6 тонны была запущена в околоземное космическое пространство 15 сентября 2016 года, она достигает 10,4 метра в длину и составляет 3,35 метра в диаметре. Лаборатория может состыковываться с пилотируемым челноком "Шэньчжоу" и грузовым кораблем "Тяньчжоу". Она использовалась для научно-технических испытаний, двухлетний срок эксплуатации объекта уже истек.

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