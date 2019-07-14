Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 82 человек

Число нелегальных мигрантов, погибших в результате крушения у побережья Туниса перевозившего их судна, составило 82 человека, передает агентство Рейтер со ссылкой на тунисское отделение Международного комитета Красного Полумесяца, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"После недели поисков тела всех 82 человек, которые находились в лодке, затонувшей на прошлой неделе, были извлечены", - сообщил агентству представитель тунисского отделения Международного комитета Красного Полумесяца Монжи Слим.

По данным агентства, выжившие мигранты сообщили береговой охране Туниса, что всего на потерпевшем крушение судне находились 86 человек.

Судно с нелегальными мигрантами перевернулось у берегов Туниса 4 июля. Как сообщило ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, оказавшиеся неподалеку тунисские рыбаки спасли с потерпевшего крушение судна четырех человек, один из них позднее скончался в больнице.

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