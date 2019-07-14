Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере

14 июля 2019 13:52 (UTC+04:00)

Популярная британская блогер Эмили Хартридж погибла в возрасте 35 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Sun.

Хартридж на электроскутере столкнулась с грузовиком неподалеку от своего дома на юге Лондона. Она погибла на месте.

Хартридж прославили блог на YouTube (на момент гибели на ее канал были подписаны 340 тысяч человек) и аккаунт в Instagram (с почти 50 тысячами подписчиков). Основные темы ее блога — лайфстайл и здоровый образ жизни. Она часто публиковала фото и видео тренировок, а также записывала влоги из путешествий.

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