Одиннадцать иностранных туристов пострадали в ДТП в Кобулети

14 июля 2019 21:26 (UTC+04:00)

В результате столкновения трех минивэнов недалеко от грузинского черноморского курорта Кобулети пострадали двое водителей, граждане Грузии, а также 11 иностранцев. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

ДТП произошло вечером 13 июля на трассе, связывающей Кобулети и Батуми. При столкновении мужчина в возрасте до 40 лет получил смертельные травмы. Его супруга была госпитализирована, однако медикам не удалось спасти ее жизнь.

По словам Микеладзе, в общей сложности в медицинских учреждениях Кобулети размещены еще 11 пострадавших. Среди них двое детей погибших супругов в возрасте 3 и 5 лет.

«В результате аварии всего пострадали 13 человек. Один из них скончался на месте, а его супруга – в клинике. В тяжелом состоянии их дети. Двоим туристам потребовалась хирургическая операция. Состояние остальных сравнительно стабильное. Среди пострадавших только двое граждан Грузии, которые, предположительно, были водителями», — приводит слова Микеладзе Общественное телевидение.

Причины аварии не известны. МВД Грузии в связи с произошедшим начало следствие.

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