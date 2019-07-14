В Сирии шесть человек погибли в результате обстрела боевиков

14 июля 2019 22:48 (UTC+04:00)

Шесть человек погибли, восемь получили ранения в результате ракетного обстрела боевиками двух районов города Алеппо в Сирии. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на РИА новости, передает сирийское национальное агентство САНА.

"Шесть мирных жителей погибли, восемь получили ранения в результате нападения террористов, подвергнувших ракетному обстрелу районы Халяб аль-Джадид и Миньян в Алеппо", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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