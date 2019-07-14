В Индии более 2,6 миллиона человек оказались в зоне затопления

14 июля 2019 23:33 (UTC+04:00)

Более 2,6 миллиона человек оказались в зоне затопления в северо-восточном индийском штате Ассам из-за наводнений, вызванных грозовыми ливнями, 11 человек погибли, сообщает местный телеканал NDTV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что более полутора миллиона человек оказались в зоне затопления в штате Ассам, при этом семеро погибли.

Положение в штате с каждым днем ухудшается. Стихийное бедствие затронуло уже 28 из 33 округов штата. Около 17 тысяч человек были вынуждены искать убежище в 327 лагерях для оказания помощи пострадавшим. Три тысячи деревень ушли под воду из-за критического повышения уровня воды в реках штата, в том числе и в крупной реке Брахмапутра.

Свыше 87 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель штата, в том числе и районы, где выращивают индийский чай Ассам, оказалось затоплено. Синоптики вновь заявили, что дожди продлятся еще два дня.

Сообщалось также, что большая часть национального парка Казиранга, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения однорогие носороги и другие редкие животные, была затоплена водой. Животные все же смогли укрыться на специальных платформах, построенных для их безопасности на время наводнения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Индии два человека погибли при обрушении аттракциона в парке развлечений
Другие страны 19:51
В Индии более 800 тысяч человек оказались в зоне затопления из-за дождей
Другие страны 13 июля 12:53
Rafael получила контракт на 100 миллионов долларов
Израиль 13 июля 10:17
Индия начала разработку беспилотников, способных воевать в составе организованной группы
Другие страны 12 июля 15:14
Я поражен красотой Кыргызстана, здесь можно снимать фильмы Болливуда – посол Индии в Кыргызстане
Кыргызстан 12 июля 09:51
Более 400 тыс. человек находятся в зоне наводнения на северо-востоке Индии
Другие страны 12 июля 08:58
Лента новостей
Джокович победил Федерера и в пятый раз выиграл "Уимблдон"
В мире 23:37
Состоялся концерт, посвященный 50-летию прихода к политической власти общенационального лидера Гейдара Алиева
Азербайджан 23:30
В Сирии шесть человек погибли в результате обстрела боевиков
В мире 22:48
В Бурятии более 180 человек эвакуировали из санатория из-за горящего леса
В мире 22:45
Эрдоган заявил, что процесс поставок С-400 из РФ может завершиться к апрелю 2020 года
В мире 22:24
Хэмилтон стал рекордсменом Гран-при Великобритании
В мире 22:13
В России пять человек погибли в ДТП с автобусом
Россия 21:38
Одиннадцать иностранных туристов пострадали в ДТП в Кобулети
В мире 21:26
Число погибших в результате наводнений и оползней в Непале достигло 55
В мире 21:17