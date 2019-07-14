В Индии более 2,6 миллиона человек оказались в зоне затопления

Более 2,6 миллиона человек оказались в зоне затопления в северо-восточном индийском штате Ассам из-за наводнений, вызванных грозовыми ливнями, 11 человек погибли, сообщает местный телеканал NDTV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что более полутора миллиона человек оказались в зоне затопления в штате Ассам, при этом семеро погибли.

Положение в штате с каждым днем ухудшается. Стихийное бедствие затронуло уже 28 из 33 округов штата. Около 17 тысяч человек были вынуждены искать убежище в 327 лагерях для оказания помощи пострадавшим. Три тысячи деревень ушли под воду из-за критического повышения уровня воды в реках штата, в том числе и в крупной реке Брахмапутра.

Свыше 87 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель штата, в том числе и районы, где выращивают индийский чай Ассам, оказалось затоплено. Синоптики вновь заявили, что дожди продлятся еще два дня.

Сообщалось также, что большая часть национального парка Казиранга, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения однорогие носороги и другие редкие животные, была затоплена водой. Животные все же смогли укрыться на специальных платформах, построенных для их безопасности на время наводнения.

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