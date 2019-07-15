Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии возросло до 13 человек

15 июля 2019 00:27 (UTC+04:00)

По уточненным данным, в результате автоаварии с участием автобуса в Архангельском районе Башкирии травмы получили 13 человек, сообщил агентству "Интерфакс" сотрудник пресс-службы регионального ГУ МЧС, передает Trend.

Ранее сообщалось о шести погибших и девяти раненых.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава Башкирии сообщили, что "из 13 пострадавших 8 человек доставлены в Уфу, включая ребенка. Их состояние уточняется".

"На месте происшествия работает 14 бригад скорой медицинской помощи, в том числе три из Уфы и три бригады санавиации. Также работает бригада психологов. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.

Заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила "Интерфаксу", что все пассажиры попавшего в ДТП автобуса являются жителями республики.

"Да, (все из Татарстана - ИФ). Это наши туристы, они возвращались в Набережные Челны. По предварительной информации, они ездили в Башкирию на сплав по реке и (сегодня - ИФ) возвращались обратно", - сказала Галимова.

По предварительным данным ГИБДД, автобус "Кинг Лонг", выполнявший заказную перевозку по маршруту Миндигулово - Набережные Челны, опрокинулся в кювет. В салоне находилось 39 пассажиров и один водитель.

Сообщалось, что автобус перевозил группу туристов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть неосторожности двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерти двух и более лиц)".

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