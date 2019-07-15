Британские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над Россией

Миссия Италии и Великобритании выполнят с 15 по 19 июля совместный наблюдательный полет на Россией и Белоруссией в рамках Договора по открытому небу, сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков газете вооруженных сил "Красная звезда", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С 15 по 19 июля 2019 года в рамках реализации международного договора по Открытому небу миссия Италии и Великобритании выполнит совместный наблюдательный полёт над территорией группы государств – участников республика Беларусь и Российская Федерация на румынском самолёте наблюдения АН-30 с аэродрома Кубинка", - сказал Рыжков.

Он добавил, что в ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту будут контролировать соблюдение параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Рыжков рассказал, что самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Он пояснил, что самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором также приняли участие специалисты из России.

Россия в это же время проведет наблюдательный полет на самолете Ан-30Б над Италией. "Он будет выполняться с аэродрома открытого неба "Чампино". Максимальная дальность полёта составит 2015 километров", - сказал Рыжков.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.

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