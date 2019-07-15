Источник рассказал о планах США по запуску пилотируемых кораблей к МКС

15 июля 2019 04:25 (UTC+04:00)

Первый после сертификации НАСА американский корабль с экипажем полетит на Международную космическую станцию (МКС) весной, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, передает Trend.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. После успешных испытательных беспилотного и пилотируемого полетов оба корабля будут сертифицированы НАСА для выполнения штатных полетов с экипажами на МКС.

"Запуск первого после сертификации НАСА американского корабля с экипажем на МКС намечается в мае 2020 года", - сказал собеседник агентства.

В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск первого корабля с экипажем на станцию планируется на 15 ноября. В состав экипажа входят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Испытательный запуск к МКС первого Starliner без экипажа намечается на 17 сентября. Первый корабль с экипажем планируется запустить на станцию в испытательном режиме 30 ноября. В состав экипажа входят астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.

В дальнейшем для обеспечения безопасности предполагается бартерная схема в доставке экипажей на МКС, при которой один астронавт США будет летать на российских кораблях "Союз", а один российский космонавт - на американских кораблях.

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