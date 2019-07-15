В Южную Корею не пустили 16 россиян

15 июля 2019 05:17 (UTC+04:00)

Южнокорейские иммиграционные власти отказали сразу 16 прилетевшим в субботу россиянам во въезде в страну, сообщает российское посольство в Сеуле. Его представители уточнили РИА Новости, что нескольким россиянам отказывают во въезде в Южную Корею почти каждый день, но большим группам сразу - редко, передает Trend.

"Тринадцатого июля 2019 года в страну рейсом авиакомпании S7 прибыла группа российских граждан. При прохождения пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях, в связи с чем сотрудники иммиграционной службы Республики Корея отказали им во въезде в стану" - сообщается в Twitter посольства.

Право иммиграционных властей отказывать во въезде предусмотрено двусторонним соглашением об отмене виз.

Сейчас в зоне содержания недопущенных пассажиров остаются 16 человек, с ними ведется работа, сообщает посольство. Ожидается, что все россияне, которым отказали во въезде, вернутся в Россию до вторника.

Посольство следит за ситуацией и в рамках своей компетенции оказывает россиянам содействие в возвращении домой.

При этом в консульском отделе российской дипмиссиии РИА Новости пояснили, что практика отказа во въезде - распространенное явление, и таких случаев только с прибывающими на рейсах S7 бывает более 50 каждый месяц.

"Отказ во въезде в страну одного-двух человек - явление фактически ежедневное. Но сразу группа из 16 человек - это редкость, и каждый раз она вызывает резонанс в социальных сетях", - сказал собеседник.

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