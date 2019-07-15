В Магадане хотят отдать под суд мужчину, намывшего слишком много золота

15 июля 2019 07:09 (UTC+04:00)

Организаторы соревнований старателей в Магадане намерены добиваться возбуждения уголовного дела против одного из участников Станислава Сироты, который якобы пытался получить приз на состязании, не честно намыв золото, а положив уже готовое, сообщил РИА Новости в понедельник главный спонсор фестиваля, генеральный директор золотодобывающего концерна "Арбат" Александр Басанский, передает Trend.

Фестиваль "Старательский фарт" проводят в Магадане в пятый раз. Это единственные соревнования по промывке золота в России. Участники моют золото лотком из обогащенного золотоносного песка, а намывший максимум золота за 15 минут участник получает приз в 1 миллион рублей. В этом году в фестивале участвовали 58 человек из разных регионов России. В жюри заявляли, что один из участников пытался сжульничать, подложив готового золота в свой лоток.

"Мы сразу поняли, что это золото с другого месторождения, оно другое по фактуре и внешнему виду. Но сейчас дожидаемся результатов официальной экспертизы. И будем обращаться в полицию с просьбой о возбуждении уголовного дела. Статья "покушение на мошенничество" здесь вполне уместна, это до пяти лет", - сказал Басанский.

Магаданец Сирота намыл 3,6 грамма золота - необычайно много, но после того как его заподозрили в нечестной игре, победу отдали врачу из колымского поселка Дукат Сергей Палкин, который намыл 2 грамма.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В июне международные резервы Казахстана снизились незначительно
Финансы 10 июля 10:24
Товарная биржа Узбекистана опубликовала результаты торгов драгметаллов за июнь 2019
Бизнес 5 июля 13:06
В Казахстане снизилось производство некоторых металлов
Бизнес 19 июня 13:10
Золотые резервы Казахстана продолжают увеличиваться
Бизнес 7 июня 16:52
Нацбанк Казахстана создает условия для поддержания золотовалютных резервов
Финансы 4 июня 11:13
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 1 июня 12:14
Лента новостей
В Азербайджане совершенствуется рынок страхования
Бизнес 07:00
В Тулуне остаются подтопленными 49 домов
Россия 06:33
ВВП Китая в первом полугодии вырос на 6,3%
Китай 06:29
Huawei запланировала массовые увольнения в американской "дочке"
В мире 06:09
Российские волейболисты второй раз подряд стали победителями Лиги наций
В мире 05:56
Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку
Россия 05:22
Лужков не задумывается о поддержке кого-либо из кандидатов в Мосгордуму
В мире 05:19
В Южную Корею не пустили 16 россиян
В мире 05:17
Теймур Раджабов одержал победу в Дортмунде
Азербайджан 04:41