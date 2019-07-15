Доход на душу населения в Китае в первом полугодии вырос на 8,8%

Реальный располагаемый доход на душу населения в Китае в первом полугодии 2019 года составил около 15,3 тысячи юаней (около 2,24 тысячи долларов), свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В первом полугодии 2019 года реальный располагаемый доход на душу населения достиг 15294 юаней, номинальный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,8%，темпы роста по сравнению с первым кварталом этого года ускорились на 0,1 процентных пункта. С учетом ценового фактора рост показателя составил 6,5%, что на 0,2 процентных пункта выше показателей роста экономики страны в первом полугодии", - говорится в докладе.

Также отмечается положительная динамика в сокращении уровня доходов между городским и сельским населением. Так, реальный располагаемый доход на душу населения в городах в первом полугодии составил 21 342 юаня (3,1 тысячи долларов), реальный рост составил 5,7%, располагаемый доход на душу населения доход сельских жителей составил 7 778 юаней (1,14 тысячи долларов), реальный рост - 6,6%. Таким образом, коэффициент располагаемого дохода на душу населения между городом и селом составил 2,74, что на 0,03 меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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