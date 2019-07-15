В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 65 человек

15 июля 2019 08:55 (UTC+04:00)

Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, выросло до 65, еще 38 человек пострадали, сообщает агентство ANI в Twitter со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на РИА новости.

Ранее сообщалось о 50 погибших и 25 пострадавших.

Кроме того, продолжаются поиски 30 человек, которые числятся пропавшими без вести.

Спасатели эвакуировали 1146 жителей из пострадавших районов. Всего стихия затронула 22 района страны, местами наблюдаются перебои с электричеством. Ожидается, что сильные дожди продолжатся еще не менее двух дней.
Ранее министерство внутренних дел Непала призвало людей, живущих в поселениях возле рек, перебраться в безопасные зоны.

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