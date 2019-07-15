В ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Якутии погибли три человека

Три человека погибли, столько же пострадали в результате лобового столкновения грузовика с микроавтобусом на дороге "Вилюй" в Якутии, сообщил РИА Новости источник в управлении ГИБДД МВД России по республике, передает Trend.

Ранее сообщалось, что в понедельник около 11.00 (5.00 мск) на 138 –м километре федеральной автодороги "Вилюй" произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Hiace с пассажирами и грузового автомобиля Mitsubishi Canter.

По информации пресс-службы ведомства, есть погибшие и пострадавшие. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"По предварительным данным, в результате ДТП на ФАД "Вилюй" трое пострадали и столько же человек погибли. Микроавтобус с пассажирами ехал из Якутска в город Вилюйск. По неофициальным данным, водитель Toyota Hiace выехал на встречную полосу", - рассказал источник.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.