В ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Якутии погибли три человека

15 июля 2019 08:58 (UTC+04:00)

Три человека погибли, столько же пострадали в результате лобового столкновения грузовика с микроавтобусом на дороге "Вилюй" в Якутии, сообщил РИА Новости источник в управлении ГИБДД МВД России по республике, передает Trend.

Ранее сообщалось, что в понедельник около 11.00 (5.00 мск) на 138 –м километре федеральной автодороги "Вилюй" произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Hiace с пассажирами и грузового автомобиля Mitsubishi Canter.

По информации пресс-службы ведомства, есть погибшие и пострадавшие. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"По предварительным данным, в результате ДТП на ФАД "Вилюй" трое пострадали и столько же человек погибли. Микроавтобус с пассажирами ехал из Якутска в город Вилюйск. По неофициальным данным, водитель Toyota Hiace выехал на встречную полосу", - рассказал источник.

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