Британские дайверы засняли медузу размером с человека

Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост. Ныряльщица Лиззи Дейли сделала фото медузы и выложила снимок в свой Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера в честь окончания "Недели дикого океана" мы ныряли в районе Фалмута и наткнулись на эту гигантскую бочковую медузу!" - написала Дейли.

Как отмечает Mirror, бочковая медуза является самой крупной из тех, которые обитают в британских водах. Чаще всего они собираются вместе вблизи побережья летом или осенью.

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