NASA оценило затраты на возвращение человека на Луну

Расходы на реализацию планов возвращения человека на Луну могут оказаться значительно меньше планируемых в настоящее время. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

"Я публично в прошлом говорил, что это [общий уровень расходов] может составить от 20 до $30 млрд. Хочу сказать, что это может быть и существенно ниже в связи с происходящим сейчас развитием некоторых партнерств [с частными компаниями] <...> Считаю, что это может быть существенно меньше, чем $20 млрд на срок до 2024 года", - сказал глава космического ведомства, комментируя американскую программу "Артемида". Этот проект предусматривает высадку астронавтов на Луне к 2024 году.

Как отметил Брайденстайн, сейчас сложно оценить уровень затрат на программу "Артемида" в целом, поскольку многие из них, как предполагается, будут покрыты партнерами NASA в частном секторе. Кроме того, как добавил руководитель NASA, его ведомство надеется, что часть расходов возьмут на себя и другие страны, которые примут то или иное участие в осуществлении замыслов возвращения человека на естественный спутник Земли и строительства окололунной станции.

Далее Брайденстайн подтвердил, что NASA планирует использовать для пилотируемого полета на Луну создаваемые американскими специалистами тяжелую ракету Space Launch System (SLS) и корабль Orion. "Мы не сможем добраться до Луны без этих двух элементов архитектуры", - подчеркнул глава NASA.

Наконец, он повторил, что США, как уже неоднократно говорилось, рассчитывают высадить на Луне в первую очередь астронавта женского пола.

Ранее США приняли решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. NASA рассчитывает осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.