Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД

Североатлантический альянс готов дать взвешенный и эффективный ответ, если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Университете Торонто.

"Если Россия не вернется к выполнению [договора], то мы ответим [ей] взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием", - цитирует его пресс-офицер НАТО Дилан Уайт на своей странице в Twitter.

Столтенберг также отметил, что на данный момент НАТО не видит "со стороны России никаких признаков" того, что она продолжит соблюдать ДРСМД и после 2 августа, когда истекает срок его действия. Других подробностей выступления генсека НАТО в Университете Торонто по этой теме не приводится.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Москва категорически отвергает выводы Вашингтона о несоблюдении ДРСМД и предъявляет встречные претензии относительно выполнения Соединенными Штатами условий договора. Москва также неоднократно указывала, что работы по развитию новых поколений крылатых ракет в России, в полном соответствии с нормами ДРСМД, начались в результате одностороннего выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году. Более того, Россия неоднократно предупреждала США о неизбежной угрозе нового витка гонки ракетных вооружений еще на той стадии, когда выход США из Договора по ПРО еще только обсуждался.

В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. РФ отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров. Всю предоставленную информацию, включая презентацию этой ракеты иностранным военным атташе, США и страны НАТО проигнорировали. 1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения ДРСМД, которая рассчитана на шесть месяцев, то есть со 2 августа договор утратит силу.

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