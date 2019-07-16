В Канаде три человека погибли при крушении одномоторного самолета

16 июля 2019 23:26 (UTC+04:00)

Три человека погибли, еще четверо пропали без вести после крушения гидросамолета в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, сообщает телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Канадская региональная авиакомпания Air Saguenay сообщила телеканалу, что, как предполагается, на борту самолета de Havilland Canada DHC-2 Beaver находились семь человек, среди которых были четверо рыбаков, два гида и пилот.

В ночь на понедельник самолет вылетел из поселения Шеффервилл в провинции Квебек на озеро Мистатин в Ньюфаундленд и Лабрадор и должен был вернуться обратно днем. Утром вторника обломки самолета были обнаружены в озере Мистатин.
Причина крушения пока не известна.

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